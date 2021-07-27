В Сочи недобросовестные застройщики обманули дольщиков на 3,4 млрд рублей

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В Сочи перед судом предстанет банда застройщиков, которые обманули дольщиков ЖК «Туапсинский», а также апарт-комплексов «Фазотрон» и «Горизонт».
В Сочи недобросовестные застройщики обманули дольщиков на 3,4 млрд рублей
  • РИА Новости

Как пишет интернет-газета «Юга.ру», с июня 2013 по август 2017 года банда из шести жителей Сочи и Подмосковья якобы строила в Сочи два апарт-отеля («Горизонт» на ул. Просвещения, 24 и «Фазотрон» на ул. Волжской, 22) и жилой комплекс («Туапсинский» на ул. Туапсинской, 19).

По данным следствия, для этих целей застройщики привлекли 3,4 млрд рублей, взятых у 949 дольщиков.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых и аффилированных им лиц наложен арест на сумму свыше 3,5 млрд рублей. На время следствия зачинщик преступной группы находился под арестом.

Застройщиков обвинили по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса («Организация преступного сообщества или участие в нём с использованием служебного положения») и по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»).

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