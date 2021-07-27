В Петербурге открыли шатёр для вакцинации от коронавируса

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге в парке 300-летия начинает работу первый в городе шатёр для вакцинации от коронавируса.
В Петербурге открыли шатёр для вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

Просторный навес расположен на Центральной аллее у главного входа в парк, передают «Невские новости».

В прививочном пункте установлено всё необходимое оборудование для проведения вакцинации, в том числе холодильник для хранения вакцины «Спутник V».

Вакцинацию будут проводить мобильные бригады поликлиник Приморского района.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе запустят новый модуль для пациентов с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить