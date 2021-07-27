В Петербурге открыли шатёр для вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
Просторный навес расположен на Центральной аллее у главного входа в парк, передают «Невские новости».
В прививочном пункте установлено всё необходимое оборудование для проведения вакцинации, в том числе холодильник для хранения вакцины «Спутник V».
Вакцинацию будут проводить мобильные бригады поликлиник Приморского района.
Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе запустят новый модуль для пациентов с COVID-19.