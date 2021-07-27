В Петербурге открыли шатёр для вакцинации от коронавируса

В Санкт-Петербурге в парке 300-летия начинает работу первый в городе шатёр для вакцинации от коронавируса.

Просторный навес расположен на Центральной аллее у главного входа в парк, передают «Невские новости».

В прививочном пункте установлено всё необходимое оборудование для проведения вакцинации, в том числе холодильник для хранения вакцины «Спутник V».

Вакцинацию будут проводить мобильные бригады поликлиник Приморского района.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе запустят новый модуль для пациентов с COVID-19.