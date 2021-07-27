В Забайкалье не осталось подтопленных населённых пунктов и домов
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«По состоянию на 27 июля подтопленных населённых пунктов, жилых домов и приусадебных участков нет, остаются подтопленными на территории Забайкальского края 11 низководных мостов и три участка автодорог», — приводит ТАСС сообщение МЧС России.
Отмечается, что в местах подтоплений продолжается спад воды.
Ранее сообщалось, что правительство Забайкальского края предварительно оценило ущерб от третьей волны паводков в 2,2 млрд рублей.