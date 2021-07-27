В Забайкалье не осталось подтопленных населённых пунктов и домов

Короткая ссылка
Вода покинула все населённые пункты Забайкалья, подтопленных жилых домов нет.
В Забайкалье не осталось подтопленных населённых пунктов и домов
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

«По состоянию на 27 июля подтопленных населённых пунктов, жилых домов и приусадебных участков нет, остаются подтопленными на территории Забайкальского края 11 низководных мостов и три участка автодорог», — приводит ТАСС сообщение МЧС России.

Отмечается, что в местах подтоплений продолжается спад воды.

Ранее сообщалось, что правительство Забайкальского края предварительно оценило ущерб от третьей волны паводков в 2,2 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить