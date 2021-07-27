Жительница Новокузнецка рассказала, как спасла выпавшего из окна ребёнка
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В беседе с телеканалом «360» Санарова сообщила, что заметила ребёнка в окне, когда шла из магазина домой.
«А что делать? Если я сейчас не поймаю, он у меня на глазах разобьётся. Надо бежать ловить», — сказала она.
64-летняя женщина призналась, что поймать ребёнка оказалось непросто, но она не думала о риске для себя.
«Я боялась только, что он разобьётся. И потом переживала, что с ним, пока не прочитала в газете, что только лёгкие ушибы», — сообщила она.
Ребёнка она передала отцу, который в момент ЧП находился дома. Он решил отблагодарить её денежным вознаграждением в размере 1 тыс. рублей.
Как ранее сообщала газета «Известия», в Уфе ребёнок выпал из окна квартиры на 12-м этаже и был госпитализирован.