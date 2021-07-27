Жительница Новокузнецка рассказала, как спасла выпавшего из окна ребёнка

Короткая ссылка
Жительница Новокузнецка (Кемеровская область) Светлана Санарова, которая поймала чужого ребёнка, выпавшего из окна, рассказала об обстоятельствах случившегося.
Жительница Новокузнецка рассказала, как спасла выпавшего из окна ребёнка
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В беседе с телеканалом «360» Санарова сообщила, что заметила ребёнка в окне, когда шла из магазина домой.

«А что делать? Если я сейчас не поймаю, он у меня на глазах разобьётся. Надо бежать ловить», — сказала она.

64-летняя женщина призналась, что поймать ребёнка оказалось непросто, но она не думала о риске для себя.

«Я боялась только, что он разобьётся. И потом переживала, что с ним, пока не прочитала в газете, что только лёгкие ушибы», — сообщила она.

Ребёнка она передала отцу, который в момент ЧП находился дома. Он решил отблагодарить её денежным вознаграждением в размере 1 тыс. рублей.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Уфе ребёнок выпал из окна квартиры на 12-м этаже и был госпитализирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить