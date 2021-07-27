В АСИ рассказали об итогах работы за 10 лет

Директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артём Аветисян рассказал об итогах работы АСИ за десять лет.

«За десять лет удалось сделать многое, и я горжусь результатами. Реформы агентства в области улучшения инвестиционного климата в нашей стране сыграли непосредственную роль в том, что Россия сегодня занимает 28-е место по лёгкости ведения бизнеса в рейтинге Всемирного банка Doing Business», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, когда АСИ только начинало эту работу, Россия занимала в данном списке 120-ю строчку.

Как отметил Аветисян, если говорить в целом про агентство, то в качестве успешных проектов можно выделить Национальный рейтинг инвестклимата в регионах, открытие «Кванториумов» для одарённых детей, развитие движения «Ворлдскиллс Россия», а также Национальную технологическую инициативу.

Ранее глава АСИ Светлана Чупшева в беседе с НТВ рассказала о социальной помощи в регионах.