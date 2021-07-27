В АСИ рассказали об итогах работы за 10 лет

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Директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артём Аветисян рассказал об итогах работы АСИ за десять лет.
В АСИ рассказали об итогах работы за 10 лет
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«За десять лет удалось сделать многое, и я горжусь результатами. Реформы агентства в области улучшения инвестиционного климата в нашей стране сыграли непосредственную роль в том, что Россия сегодня занимает 28-е место по лёгкости ведения бизнеса в рейтинге Всемирного банка Doing Business», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, когда АСИ только начинало эту работу, Россия занимала в данном списке 120-ю строчку.

Как отметил Аветисян, если говорить в целом про агентство, то в качестве успешных проектов можно выделить Национальный рейтинг инвестклимата в регионах, открытие «Кванториумов» для одарённых детей, развитие движения «Ворлдскиллс Россия», а также Национальную технологическую инициативу.

Ранее глава АСИ Светлана Чупшева в беседе с НТВ рассказала о социальной помощи в регионах.

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