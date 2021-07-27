В Алтайском крае завели дело против матери, выбросившей трёхмесячную дочь из окна

В Алтайском крае завели уголовное дело против матери, выбросившей трёхмесячную дочь из окна.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Днём 27 июля 2021 года 33-летняя жительница города Бийска из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома, выкинула свою трёхмесячную дочь. С травмами ребёнок и женщина госпитализированы в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В прокуратуре региона добавили, что в ходе проверки дадут оценку добросовестности исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.