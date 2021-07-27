В Подмосковье условия хранения архивов проверят через мобильное приложение

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Мингосуправления Московской области сообщило, что контроль за условиями хранения архивных документов в регионе теперь осуществляется посредством мобильного приложения.
В Подмосковье условия хранения архивов проверят через мобильное приложение
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

Глава ведомства Максим Рымар рассказал, что приложение «Проверки Подмосковья» сократит время проверок, унифицирует их и снизит нагрузку на подконтрольные организации.

«Сервис позволяет отслеживать соблюдение требований к зданию, в котором хранится архив, наличие огнетушителей и охранной сигнализации, отсутствие организаций общепита, магазинов и складов по соседству», — рассказал министр.

До конца года через приложение проверят 36 региональных организаций.

Как ранее сообщала НСН, Главархив Москвы и Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости опубликовали материалы о нереализованных архитектурных проектах начала советской эпохи.

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