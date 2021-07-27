Риелтор прокомментировал ситуацию на вторичном рынке недвижимости в Москве

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Директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома прокомментировал ситуацию на вторичном рынке недвижимости в Москве.
Риелтор прокомментировал ситуацию на вторичном рынке недвижимости в Москве
  • РИА Новости

«Пока мы наблюдаем на вторичном рынке Старой Москвы рост цен предложения. С начала нынешнего года средняя цена квадрата увеличилась на 11,6%, усреднённая стоимость объекта — на 9%», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это происходит из-за того, что некоторые продавцы выставляют своё предложение на продажу по довольно высокой стоимости, поэтому в августе, как и осенью, рост цен может продолжиться.

«Самые востребованные у покупателей объекты, которые дорожают быстрее остальных, — однокомнатные и наиболее бюджетные двухкомнатные квартиры с хорошими качественными характеристиками, расположенные в районах с развитой инфраструктурой, желательно недалеко от станции метро или МЦК», — сказал Шлома.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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