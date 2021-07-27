В Петербурге обсудили вопрос восстановления сферы туризма в период пандемии

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Выполнение госпрограммы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге» обсудили на заседании правительства в Смольном.
В Петербурге обсудили вопрос восстановления сферы туризма в период пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Невские новости».

Основными задачами госпрограммы стало расширение качества и доступности услуг, обновление инфраструктуры, интеграция с отечественной и зарубежной сферой. На её финансирование в 2020 году выделили 459,7 млн рублей.

Общий объём средств на поддержку туристической отрасли составил порядка 4 млрд рублей.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев отметил, что при ускоренной вакцинации и последующем открытии границ возвращение к докризисному уровню возможно в течение двух лет. При консервативном сценарии восстановление туристической сферы займёт до пяти лет.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

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