В Севастополе проходит акция «Помним и гордимся»

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В Севастополе в рамках акции «Помним и гордимся» появился троллейбус с портретом флотоводца адмирала Дмитрия Сенявина.
В Севастополе проходит акция «Помним и гордимся»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Цель просветительско-патриотической акции — через биографии подлинных патриотов нашей страны открыть для подрастающего поколения неизведанные страницы истории России», — прокомментировали в общественном движении «Нам здесь жить».

На корпусе севастопольского троллейбуса есть QR-код, наведя на который, можно ознакомиться с биографией адмирала. Код также есть и внутри салона.

Ранее сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева в беседе со «Взглядом» прокомментировала создание единого штаба волонтёрских организаций.

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