В Севастополе проходит акция «Помним и гордимся»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Цель просветительско-патриотической акции — через биографии подлинных патриотов нашей страны открыть для подрастающего поколения неизведанные страницы истории России», — прокомментировали в общественном движении «Нам здесь жить».
На корпусе севастопольского троллейбуса есть QR-код, наведя на который, можно ознакомиться с биографией адмирала. Код также есть и внутри салона.
Ранее сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева в беседе со «Взглядом» прокомментировала создание единого штаба волонтёрских организаций.