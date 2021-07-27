В сочинской сёрф-станции рассказали об объявлении по поводу платного «спасения на воде»
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Как отметил собеседник, отвечая на вопрос, нужно ли для возможного спасения людей заранее вносить какой-то депозит, этот пункт в объявлении не является услугой.
«Нет, это ничего не оплачивается, это не услуга. Но вообще там нет такого, там не написано, что это спасение утопающих», — сказал он.
Как добавил представитель сёрф-станции, у них в правилах прописано, что такое «спасение на воде».
«Да, объявление наше, у нас в правилах прописано, что такое спасение на воде... Ну вот так написали. Ничего вы не оплачиваете заранее. Если что-то случается, всех спасаем», — сказал он, не уточнив, что именно подразумевается под фразой «спасение на воде».
Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором отдыхающий критикует один из платных сочинских пляжей за платное «спасение на воде».