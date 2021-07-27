В сочинской сёрф-станции рассказали об объявлении по поводу платного «спасения на воде»

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Представитель сёрф-станции VODA высказался в беседе с RT по поводу объявления, установленного на платном пляже, что «спасения на воде» стоит 800 рублей.
В сочинской сёрф-станции рассказали об объявлении по поводу платного «спасения на воде»
  • Pixabay

Как отметил собеседник, отвечая на вопрос, нужно ли для возможного спасения людей заранее вносить какой-то депозит, этот пункт в объявлении не является услугой.

«Нет, это ничего не оплачивается, это не услуга. Но вообще там нет такого, там не написано, что это спасение утопающих», — сказал он.

Как добавил представитель сёрф-станции, у них в правилах прописано, что такое «спасение на воде».

«Да, объявление наше, у нас в правилах прописано, что такое спасение на воде... Ну вот так написали. Ничего вы не оплачиваете заранее. Если что-то случается, всех спасаем», — сказал он, не уточнив, что именно подразумевается под фразой «спасение на воде».

Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором отдыхающий критикует один из платных сочинских пляжей за платное «спасение на воде».

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