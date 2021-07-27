В Роскачестве назвали лучшего производителя утюгов

Короткая ссылка
Специалисты Роскачества совместно с европейскими институтами потребительских испытаний обновили рейтинг лучших утюгов.
В Роскачестве назвали лучшего производителя утюгов
  • Pixabay

Об этом пишет kp.ru.

Как отмечается, испытания включали в себя все фазы эксплуатации приборов: наполнение водой, подогрев, глажка, отдых, опустошение прибора и охлаждение.

Программа была рассчитана на 252 часа эксплуатации.

Так, в пятёрку лучших утюгов в 2021 году вошли лишь модели фирмы Tefal.

Оптимальным выбором стали утюги Tefal (FV5695) и Tefal (FV6840E Ultragliss Anti-Calc Plus), цена которых варьируется в пределах 5000—6000 рублей.

Не выдержали программу испытаний бюджетные утюги дешевле 3200 рублей.

Так, два прибора вскоре вышли из строя: Redmond (RI-C283) — после 48 часов, а Polaris (PIR 2888AK) — после 72 часов.

Уточняется, что изначально утюги были технически исправными, не бракованными.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Роскачестве дали рекомендации по возврату купленной одежды в магазин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить