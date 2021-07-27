В Роскачестве назвали лучшего производителя утюгов

Специалисты Роскачества совместно с европейскими институтами потребительских испытаний обновили рейтинг лучших утюгов.

Об этом пишет kp.ru.

Как отмечается, испытания включали в себя все фазы эксплуатации приборов: наполнение водой, подогрев, глажка, отдых, опустошение прибора и охлаждение.

Программа была рассчитана на 252 часа эксплуатации.

Так, в пятёрку лучших утюгов в 2021 году вошли лишь модели фирмы Tefal.

Оптимальным выбором стали утюги Tefal (FV5695) и Tefal (FV6840E Ultragliss Anti-Calc Plus), цена которых варьируется в пределах 5000—6000 рублей.

Не выдержали программу испытаний бюджетные утюги дешевле 3200 рублей.

Так, два прибора вскоре вышли из строя: Redmond (RI-C283) — после 48 часов, а Polaris (PIR 2888AK) — после 72 часов.

Уточняется, что изначально утюги были технически исправными, не бракованными.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Роскачестве дали рекомендации по возврату купленной одежды в магазин.