Часть территории бывшей промзоны «Огородный проезд» реорганизуют в Москве

Часть территории бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе будет реорганизована в рамках проекта «Индустриальные кварталы», рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Площадь южного участка бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе, подлежащего комплексному развитию, превышает 7 га. Инвестиции в реорганизацию территории на северо-востоке Москвы составят 10 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 1,18 млрд рублей в год», — уточнил Ефимов.

По его словам, редевелопмент территории завершится в 2028 году.

На месте участка бывшей промзоны появится около 170 тыс. кв. м промышленной и общественной застройки, будет создано более 4 тыс. рабочих мест.

Как ранее сообщала НСН, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.