Часть территории бывшей промзоны «Огородный проезд» реорганизуют в Москве
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Площадь южного участка бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе, подлежащего комплексному развитию, превышает 7 га. Инвестиции в реорганизацию территории на северо-востоке Москвы составят 10 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 1,18 млрд рублей в год», — уточнил Ефимов.
По его словам, редевелопмент территории завершится в 2028 году.
На месте участка бывшей промзоны появится около 170 тыс. кв. м промышленной и общественной застройки, будет создано более 4 тыс. рабочих мест.
Как ранее сообщала НСН, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.