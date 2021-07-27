В Петербурге нашли мёртвой председателя районного суда

Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова найдена мёртвой в своей квартире, передаёт РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

«Елена Владимировна Горбунова умерла ненасильственной смертью», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что у неё в рассмотрении было очень много дел, в основном мошенничества со сложными схемами.

Указом президента от 5 декабря 2001 года Горбунова была назначена на должность судьи Куйбышевского райсуда. В 2007 году стала зампредседателя суда, а в 2017-м — председателем.

Среди прочих она рассматривала дело лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).



