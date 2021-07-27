В Петербурге нашли мёртвой председателя районного суда
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«Елена Владимировна Горбунова умерла ненасильственной смертью», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что у неё в рассмотрении было очень много дел, в основном мошенничества со сложными схемами.
Указом президента от 5 декабря 2001 года Горбунова была назначена на должность судьи Куйбышевского райсуда. В 2007 году стала зампредседателя суда, а в 2017-м — председателем.
Среди прочих она рассматривала дело лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).