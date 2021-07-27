В Москве пользователи mos.ru получили ЕПД онлайн более 93 млн раз за 10 лет

Короткая ссылка
Возможностью получить электронный единый платёжный документ (ЕПД) на портале mos.ru воспользовались свыше 93 млн раз за десять лет, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
В Москве пользователи mos.ru получили ЕПД онлайн более 93 млн раз за 10 лет
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный портал мэра столицы.

По словам Лысенко, услуга получения ЕПД стала одной из первых на сайте мэра Москвы. Тогда за первые полгода жители города воспользовались ей всего 1,2 тыс. раз.

«Сегодня многие москвичи уже привыкли получать и оплачивать счета за коммунальные услуги именно онлайн. Только с начала 2021 года к сервису обратились более 8,1 млн раз, а сам он стабильно остаётся в числе наиболее востребованных на портале», — уточнил министр.

Отмечается, что сервис даёт возможность получить ЕПД и оплатить его онлайн.

Как ранее сообщала НСН, на сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить