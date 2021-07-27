В Москве пользователи mos.ru получили ЕПД онлайн более 93 млн раз за 10 лет

Возможностью получить электронный единый платёжный документ (ЕПД) на портале mos.ru воспользовались свыше 93 млн раз за десять лет, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный портал мэра столицы.

По словам Лысенко, услуга получения ЕПД стала одной из первых на сайте мэра Москвы. Тогда за первые полгода жители города воспользовались ей всего 1,2 тыс. раз.

«Сегодня многие москвичи уже привыкли получать и оплачивать счета за коммунальные услуги именно онлайн. Только с начала 2021 года к сервису обратились более 8,1 млн раз, а сам он стабильно остаётся в числе наиболее востребованных на портале», — уточнил министр.

Отмечается, что сервис даёт возможность получить ЕПД и оплатить его онлайн.

Как ранее сообщала НСН, на сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».