Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию кондиционеров в жару

В Роспотребнадзоре напомнили, что для создания комфортного и безопасного микроклимата в помещении с помощью кондиционера следует соблюдать ряд правил и общих стандартов.

Об этом пишет газета «Известия».

«Разница между температурой на улице и температурой, заданной для охлаждения воздуха кондиционером, не должна превышать 7—10 °С. Во время сильной жары понижать температуру воздуха в помещении нужно постепенно, на 2—3 °С в час», — говорится в сообщении.

Поток охлаждённого воздуха не должен быть направлен на рабочее место. Кроме того, следует соблюдать расстояние от кондиционера до рабочего места — по меньшей мере 2 м.

Дополнительно отмечается, что во время работы техники окна и двери в помещении следует закрывать, а если кондиционер не располагает функцией забора наружного воздуха, то помещение следует периодически проветривать.

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