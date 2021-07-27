В ДТП в Магаданской области погибли два человека
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте регионального СК.
«Предварительно установлено, что в дневное время 26 июля 2021 года на 1950 км автодороги «Якутск-Магадан» произошло столкновение автомобиля Nissan Teana, который двигался по направлению со стороны г. Магадана в сторону п. Палатка, с автомобилем марки Honda Fit, двигавшимся во встречном направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 37-летняя водитель автомобиля Honda Fit и 68-летняя пассажирка автомобиля Nissan Teana».
«Семилетний ребёнок, который находился в момент ДТП в автомобиле Nissan Teana, доставлен в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — добавили в СК.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.