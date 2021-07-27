В ДТП в Магаданской области погибли два человека

Следственные органы СУ СК России по Магаданской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли два человека, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Об этом сообщается на сайте регионального СК.

«Предварительно установлено, что в дневное время 26 июля 2021 года на 1950 км автодороги «Якутск-Магадан» произошло столкновение автомобиля Nissan Teana, который двигался по направлению со стороны г. Магадана в сторону п. Палатка, с автомобилем марки Honda Fit, двигавшимся во встречном направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 37-летняя водитель автомобиля Honda Fit и 68-летняя пассажирка автомобиля Nissan Teana».

«Семилетний ребёнок, который находился в момент ДТП в автомобиле Nissan Teana, доставлен в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — добавили в СК.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.