Эксперимент по маркировке антисептиков начнётся в России 1 августа

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Эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств начнётся в России 1 августа 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Эксперимент по маркировке антисептиков начнётся в России 1 августа
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«Провести с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков — дезинфицирующих средств», — говорится в документе.

Оператором информационной системы выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минпромторгу необходимо до 1 октября обеспечить утверждение требований к информационной системе, а также разработку рекомендаций.

В Минпромторге отметили актуальность обеспечения законного оборота антисептиков в условиях распространения COVID-19.

«Нам необходимо создать условия для защиты интересов легальных производителей и потребителей этой группы товаров... Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе. В ходе него совместно с бизнесом будет проведено тестирование способов нанесения цифровой маркировки на упаковку антисептиков и дезсредств и её прослеживаемости с момента производства или импорта продукции до её выбытия из оборота», — сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

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