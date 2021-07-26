Около 67 тысяч человек получили соцпомощь в Подмосковье с начала года

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В Московской области около 67 тыс. человек получили социальную помощь с начала 2021 года.
Около 67 тысяч человек получили соцпомощь в Подмосковье с начала года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает телеканал «360».

Как рассказала зампред правительства региона Ирина Каклюгина, помощь от государства получили семьи с низким доходом и одиноко проживающие граждане.

Для получения пособия необходимо подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

«Размер выплат будет рассчитан исходя из сведений о доходах за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления», — отметила Каклюгина.

По её словам, также можно оформить социальный контракт на открытие собственного дела или для выхода из трудной жизненной ситуации.

Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Подмосковья подали около 20 тыс. заявлений на социальные выплаты.

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