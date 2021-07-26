В промзоне Руднёво планируют построить 5,5 км дорог

Короткая ссылка
В промзоне Руднёво в столичном районе Косино-Ухтомский планируют построить около 5,5 км дорог.
В промзоне Руднёво планируют построить 5,5 км дорог
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«По проекту предстоит построить почти 5,5 км дорог, в том числе шесть проектируемых проездов, подпорные стены, отстойно-разворотную площадку, здание конечной станции общественного транспорта, и установить два шумозащитных экрана», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что в районе предусмотрено строительство почти 200 тыс. кв. м жилья. В южной части промзоны разместят транспортно-пересадочный узел.

Площадь промышленной зоны Руднёво достигает 132,95 га.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице благоустроят бывшую промзону на Бережковской набережной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить