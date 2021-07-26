В промзоне Руднёво планируют построить 5,5 км дорог

В промзоне Руднёво в столичном районе Косино-Ухтомский планируют построить около 5,5 км дорог.

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«По проекту предстоит построить почти 5,5 км дорог, в том числе шесть проектируемых проездов, подпорные стены, отстойно-разворотную площадку, здание конечной станции общественного транспорта, и установить два шумозащитных экрана», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что в районе предусмотрено строительство почти 200 тыс. кв. м жилья. В южной части промзоны разместят транспортно-пересадочный узел.

Площадь промышленной зоны Руднёво достигает 132,95 га.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице благоустроят бывшую промзону на Бережковской набережной.