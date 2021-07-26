Власти Петербурга рассказали о влиянии пандемии на туротрасль

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Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев рассказал о влиянии пандемии на туротрасль.
Власти Петербурга рассказали о влиянии пандемии на туротрасль
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«Пандемия на туризм во всём мире, и Петербург здесь не исключение, повлияла больше всего. Не зря правительство Российской Федерации сразу, когда в прошлом году началась пандемия, признало туризм одной из наиболее пострадавших отраслей экономики», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Как напомнил Корнеев, по данным Всемирной туристской организации, во всём мире турпоток в 2020 году упал на 70%, и Петербург это почувствовал.

«На эту цифру снизилось и количество приехавших в Петербург гостей», — отметил он.

По его словам, многие сейчас относятся к путешествиям с осторожностью. В Петербурге на майские праздники загрузка гостиниц была 65—70%, в город приехали около 300 тыс. туристов.

Корнеев добавил, что высокого сезона в городе не будет, пока в мире не восстановится международный туризм.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».

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