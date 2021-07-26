Лётчик-испытатель Воропаев рассказал, как выбрал профессию

Лётчик-испытатель Андрей Воропаев рассказал, как выбрал профессию.

«Книг много читал в детстве, в 14 и 15 лет, что-то мне запало, этот мир мне запал. На самом деле читалось всё, что на тот момент было. Это с начала зарождения авиации и заканчивая современностью, которая на тот момент была. Это повлияло», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил Воропаев, все самолёты летают одинаково, по одним и тем же принципам — истребителем управлять, с одной стороны, тяжелее, с другой — проще.

«Истребитель манёвренный, ему проще в плохих условиях зайти на посадку, проще его пилотировать. Самолёты транспортной и пассажирской категории требуют большего мастерства при выполнении заходов в сложных условиях», — сказал он.

Лётчик добавил, что тяжело только выдерживать перегрузки, связанные с выполнением полёта.

Ранее начальник ЦПК имени Юрия Гагарина Максим Харламов в беседе с kp.ru рассказал о подготовке космонавтов.