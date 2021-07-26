Эксперты дали рекомендации по защите от телефонных мошенников

Адвокат Константин Кудряшов дал рекомендации по защите от телефонных мошенников.

«Самый частый способ, который используют преступники, остаётся неизменным — это звонок из службы безопасности банка со словами, что с вашей карты осуществлён перевод денежных средств, и с вопросом: «Подтверждаете перевод?» — сказал он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, когда потенциальная жертва говорит, что не переводила никаких денег, «сотрудник» сообщает, что для отмены операции необходимы данные банковской карты. Если человек их раскрывает, то средства с карты похищаются.

Со своей стороны, начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что мошенники стали чаще использовать для обмана схемы-связки — помимо «службы безопасности банка + страхового агента», это «звонок от службы безопасности банка + звонок из полиции».

«Кроме того, в связке могут идти двое сотрудников одного «банка»: «младший + старший специалисты». Когда неопытный сотрудник рассказывает о подозрительных операциях по карте, узнаёт количество денег на счету и переводит на «старшего». Он, в свою очередь, предлагает конкретное решение проблемы, например перевести деньги на тайный счёт», — рассказал Дрозд.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с Nation News дал советы по противодействию телефонным мошенникам.