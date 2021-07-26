В Татарстане сдадут в эксплуатацию девять долгостроев в 2021 году

Исполнительный директор Фонда поддержки обманутых дольщиков Республики Татарстан Иван Новиков заявил, что в 2021 году планируют сдать в эксплуатацию девять проблемных домов.

Об этом сообщает inkazan.ru.

По его словам, с 2017 по 2020 год по региональной программе было сдано 28 объектов, общая жилая площадь составила 240 тыс. кв. м. Всего были восстановлены права 3207 обманутых дольщиков. За 2019—2020 годы на стройку было направлено около 500 млн рублей за счёт имущества недобросовестных застройщиков.

На сегодняшний день в республике 14 проблемных домов. В 2021 году фонд должен обеспечить ввод в эксплуатацию девяти. Два из них будут достроены по региональной программе, ещё семь — по федеральной. На это выделят 9 млрд рублей, три — из республиканского бюджета.

Как ранее сообщала НСН, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.