В АТОР назвали влияющие на рост стоимости авиабилетов факторы

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал возможное повышение стоимости авиабилетов на международные перелёты.

«На цену авиабилетов может повлиять резкий рост стоимости керосина, резкий рост курсов валют, так как у международных перелётов цена напрямую зависит от курса валют, инфляции, открытие границ и ажиотажный спрос может привести к динамике, если он будет. Сейчас пока открытие границ не приводит к ажиотажному спросу», — сказал Горин в беседе с «Москвой 24».

Он также напомнил, что у пассажиров много ваучеров за отменённые перелёты, которые они не осуществили перед пандемией. Ваучеры действуют до 2023 года.

По его словам, из-за маленьких квот цены на авиабилеты в ряд стран могут расти. В целом же делать прогноз относительно цен на авиабилеты ещё рано, подытожил эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с газетой «Известия» рассказала о перспективах международного туризма.