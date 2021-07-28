Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России
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Самая большая разница отмечается в возрастной категории 70 и более лет — в таком возрасте на 1 тыс. мужчин приходится 2278 женщин.
Число женщин меньше мужчин в молодой возрастной категории — так, например, от ноля до четырёх лет на 1 тыс. мальчиков приходится 944 девочки.
В целом, согласно статистике, на 1 тыс. мужчин приходится меньше женщин в возрасте до 34 лет. Уже начиная с категории 35—39 лет и до 70 и более показатели меняются и женщин становится больше.
Также есть разница между городским и сельским населением. В городах на 1 тыс. мужчин приходится 1186 женщин, в селе — 1066.
По сравнению с прошлым годом общий показатель не изменился. За последние десять лет разница уменьшилась — в 2011 году на 1 тыс. мужчин приходилось 1163 женщины.