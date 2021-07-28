Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

Короткая ссылка
RT
В 2021 году в России на 1 тыс. мужчин в среднем приходится 1154 женщины. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Самая большая разница отмечается в возрастной категории 70 и более лет — в таком возрасте на 1 тыс. мужчин приходится 2278 женщин.

Число женщин меньше мужчин в молодой возрастной категории — так, например, от ноля до четырёх лет на 1 тыс. мальчиков приходится 944 девочки.

В целом, согласно статистике, на 1 тыс. мужчин приходится меньше женщин в возрасте до 34 лет. Уже начиная с категории 35—39 лет и до 70 и более показатели меняются и женщин становится больше.

Также есть разница между городским и сельским населением. В городах на 1 тыс. мужчин приходится 1186 женщин, в селе — 1066.

По сравнению с прошлым годом общий показатель не изменился. За последние десять лет разница уменьшилась — в 2011 году на 1 тыс. мужчин приходилось 1163 женщины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить