Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

В 2021 году в России на 1 тыс. мужчин в среднем приходится 1154 женщины. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

Самая большая разница отмечается в возрастной категории 70 и более лет — в таком возрасте на 1 тыс. мужчин приходится 2278 женщин.

Число женщин меньше мужчин в молодой возрастной категории — так, например, от ноля до четырёх лет на 1 тыс. мальчиков приходится 944 девочки.

В целом, согласно статистике, на 1 тыс. мужчин приходится меньше женщин в возрасте до 34 лет. Уже начиная с категории 35—39 лет и до 70 и более показатели меняются и женщин становится больше.

Также есть разница между городским и сельским населением. В городах на 1 тыс. мужчин приходится 1186 женщин, в селе — 1066.

По сравнению с прошлым годом общий показатель не изменился. За последние десять лет разница уменьшилась — в 2011 году на 1 тыс. мужчин приходилось 1163 женщины.