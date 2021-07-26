В Севастополе запустят новый модуль для пациентов с COVID-19

Директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов сообщил, что на следующей неделе в городе будет запущен в работу новый модуль для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В пятницу планируем завершить работу по технологическому присоединению, а в начале следующей недели планируем ввести объект в эксплуатацию. Новый модуль будет рассчитан на 40 коек», — заявил Гапицонов.

Кроме того, в резерве находятся дополнительные 30 коек в одном из городских станционаров.

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