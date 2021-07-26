В Севастополе запустят новый модуль для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«В пятницу планируем завершить работу по технологическому присоединению, а в начале следующей недели планируем ввести объект в эксплуатацию. Новый модуль будет рассчитан на 40 коек», — заявил Гапицонов.
Кроме того, в резерве находятся дополнительные 30 коек в одном из городских станционаров.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.