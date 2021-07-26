Аналитик оценил дефицит на рынке новых автомобилей

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что на рынке новых автомобилей наблюдается дефицит, из-за чего часть потребителей вынуждены покупать подержанные авто.

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«На рынке новых автомобилей наблюдается дефицит. Часть потребителей, которые хотели бы купить новые автомобили, не могут этого сделать», — заявил Сергей Удалов.

Спикер уточнил, что росту спроса на подержанные авто способствует и рост цен на рынке новых автомобилей. Из-за этого часть потребителей переходит на рынок автомобилей с пробегом.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.