Аналитик оценил дефицит на рынке новых автомобилей
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.
«На рынке новых автомобилей наблюдается дефицит. Часть потребителей, которые хотели бы купить новые автомобили, не могут этого сделать», — заявил Сергей Удалов.
Спикер уточнил, что росту спроса на подержанные авто способствует и рост цен на рынке новых автомобилей. Из-за этого часть потребителей переходит на рынок автомобилей с пробегом.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.