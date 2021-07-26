В Москве 29 и 30 июля пройдёт тестирование системы онлайн-голосования

В столице тестирование системы электронного голосования будет проходить 29 и 30 июля.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, в ходе тестирования специалисты проверят готовность системы к нагрузкам, её устойчивость к внешним воздействиям, а также опробуют функцию отложенного решения.

В ходе тестирования горожанам предстоит ответить на вопросы об обязательной вакцинации лиц, работающих с людьми, развитии личного и общественного транспорта.

После завершения тестирования специалисты проанализируют все попытки взлома, чтобы минимизировать риски хакерских атак.

Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с газетой «Известия» дал советы по проведению онлайн-голосования среди жильцов в России.