Дивизионы БПКРК «Бал» и «Бастион» провели учения в Крыму и на Кавказе

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Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» в ходе учений отработали пресечение попытки высадить морской десант на побережье Кавказа и Крыма.
Дивизионы БПКРК «Бал» и «Бастион» провели учения в Крыму и на Кавказе
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«(Расчёты комплексов) обнаружили и взяли на сопровождение отряд десантных кораблей условного противника, который, согласно данным разведки, готовился к высадке морского десанта по двум направлениям: на побережье Крымского полуострова и на кавказском побережье. Боевые расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» отработали приведение комплексов к бою с отработкой алгоритма действий по нанесению ракетных ударов по морским целям», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что военнослужащие отработали нормативы по выводу комплексов из-под удара противника, смене, оборудованию и маскировке.

Всего в мероприятиях было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

Как ранее сообщал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.

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