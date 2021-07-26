В приложении «Моя Москва» появилось более 450 тысяч новых пользователей

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За первые шесть месяцев 2021 года в приложении «Моя Москва» появилось более 450 тыс. новых пользователей. С момента запуска приложения в 2019 году к нему в общей сложности присоединились 2,8 млн человек.
В приложении «Моя Москва» появилось более 450 тысяч новых пользователей
  • Pixabay

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий.

«В «Моей Москве» пользователям доступны многие повседневные услуги и сервисы города — от записи к врачу и проверки оценок ребёнка до оплаты счетов и автомобильных штрафов. С начала года пользователи воспользовались приложением более 5 млн раз», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Как ранее сообщала НСН, на сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».

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