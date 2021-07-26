В приложении «Моя Москва» появилось более 450 тысяч новых пользователей

За первые шесть месяцев 2021 года в приложении «Моя Москва» появилось более 450 тыс. новых пользователей. С момента запуска приложения в 2019 году к нему в общей сложности присоединились 2,8 млн человек.

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