Мост через Яузу достроят до конца 2021 года
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«На данный момент выполнены выносы инженерных сетей в зоне всех четырёх опор. На 75% завершены монолитные работы четвёртой опоры. Ведётся сборка металлоконструкций пролётного строения моста. Основные конструкции планируется выполнить в сентябре, завершить строительство объекта — в конце года», — заявил Бочкарёв.
87-метровый мост в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» свяжет Рубцовскую и Семёновскую набережные.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.