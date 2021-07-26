Мост через Яузу достроят до конца 2021 года

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что пешеходный мост через Яузу в районе ТПУ «Электрозаводская» достроят до конца 2021 года.

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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы. «На данный момент выполнены выносы инженерных сетей в зоне всех четырёх опор. На 75% завершены монолитные работы четвёртой опоры. Ведётся сборка металлоконструкций пролётного строения моста. Основные конструкции планируется выполнить в сентябре, завершить строительство объекта — в конце года», — заявил Бочкарёв. 87-метровый мост в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» свяжет Рубцовскую и Семёновскую набережные. Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.