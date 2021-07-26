Заммэра Москвы рассказала о новых алгоритмах ведения беременных с COVID-19

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новых алгоритмах ведения беременных с COVID-19.
Заммэра Москвы рассказала о новых алгоритмах ведения беременных с COVID-19
  • © Global Look Press

«Чтобы обеспечить будущим мамам высокий уровень комфорта и безопасности, ведущие московские врачи — акушеры-гинекологи разработали новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19. Теперь на базе наших двух ведущих клиник с большим опытом лечения коронавирусной инфекции работают новые отделения стационаров кратковременного пребывания, которые будут принимать только беременных», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она отметила, что «широкий перечень проводимых обследований позволит выявить возможные риски и осложнения на ранней стадии, а также провести необходимые плановые обследования, в том числе скрининговые УЗИ».

«На базе телемедицинского центра, который уже себя зарекомендовал по ведению пациентов с COVID-19, мы создали акушерское подразделение. Его специалисты будут отслеживать состояние пациенток, а при необходимости организуют очное посещение стационара. Новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19 утверждены Клиническим комитетом», — добавила заммэра.

В начале июня, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить