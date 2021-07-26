Аналитики назвали самые популярные модели подержанных авто в России

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Специалисты сервиса «Авито Авто» проанализировали данные о продажах автомобилей в России за I полугодие 2021 года и представили рейтинг самых популярных на вторичном авторынке моделей автомобилей в трёх ценовых сегментах.
Аналитики назвали самые популярные модели подержанных авто в России
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия».

В списке наиболее востребованных на вторичном рынке автомобилей в ценовом сегменте до 1 млн рублей по итогам I полугодия 2021 года первое место занимает ВАЗ (Lada) Priora с долей продаж 3,94%.

На втором месте ВАЗ (Lada) 2114 Samara — 2,99%.

Далее идут ВАЗ (Lada) Granta, ВАЗ (Lada) Kalina и Ford Focus.

В ценовом сегменте от 1 до 2 млн рублей лидирует ​​Toyota Camry с долей продаж 6,3%. Далее следуют Toyota RAV4 — 3,77% и Kia Sportage — 3,3%. Замыкают список Hyundai Creta и Kia Optima.

В ценовом сегменте дороже 2 млн рублей на первом месте — Toyota Land Cruiser, на второй позиции —  Toyota Land Cruiser Prado. Далее в списке популярности следуют Toyota Camry, BMW X5, Mercedes-Benz E-класса.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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