Главный военно-морской парад завершился в Петербурге и Кронштадте

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Программу мероприятия закрыл пролёт морской авиации.

Об этом сообщает ТАСС.

Главный военно-морской парад был посвящён 325-летию флота России. Корабли ВМФ России прошли парадным строем по Неве.

Завершил мероприятие пролёт морской авиации, окрасившей небо над Невой в цвета российского флага, и торжественное прохождение войск ВМФ, которое открыли курсанты Нахимовского военно-морского училища.

Ранее президент России Владимир Путин принял парад, посвящённый 325-летию Российского регулярного флота, и поздравил военных с Днём ВМФ. Глава государства отметил, что Россия в кратчайшие сроки заняла своё место среди ведущих морских держав.