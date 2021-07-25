Главный военно-морской парад завершился в Петербурге и Кронштадте

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Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Программу мероприятия закрыл пролёт морской авиации.
Главный военно-морской парад завершился в Петербурге и Кронштадте
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Главный военно-морской парад был посвящён 325-летию флота России. Корабли ВМФ России прошли парадным строем по Неве.

Завершил мероприятие пролёт морской авиации, окрасившей небо над Невой в цвета российского флага, и торжественное прохождение войск ВМФ, которое открыли курсанты Нахимовского военно-морского училища.

Ранее президент России Владимир Путин принял парад, посвящённый 325-летию Российского регулярного флота, и поздравил военных с Днём ВМФ. Глава государства отметил, что Россия в кратчайшие сроки заняла своё место среди ведущих морских держав.

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