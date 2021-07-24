Российский самолёт с электродвигателем совершил первый полёт

Российский самолёт-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащённый электродвигателем, совершил на авиасалоне МАКС-2021 первый полёт в рамках испытаний. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

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