Российский самолёт с электродвигателем совершил первый полёт

Короткая ссылка
Российский самолёт-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащённый электродвигателем, совершил на авиасалоне МАКС-2021 первый полёт в рамках испытаний. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда перспективных исследований.
Российский самолёт с электродвигателем совершил первый полёт
  • @ciam_official/Instagram

«Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полёт самолёта Як-40, оснащённого гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, во время полёта самолёт включил электрическую силовую установку.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что «в ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить