Российский самолёт с электродвигателем совершил первый полёт
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«Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полёт самолёта Як-40, оснащённого гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, во время полёта самолёт включил электрическую силовую установку.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что «в ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21».