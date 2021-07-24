В МВД сообщили о возбуждении дела после ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае после ДТП с автобусом, в результате которого два человека погибли, 21 пострадал.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Кубани туристический автобус попал в ДТП, съехав с дороги в Апшеронском районе. В результате аварии погибли по меньшей мере двое, пострадал 21 человек. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозной системы.