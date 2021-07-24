СК возбудил дело после падения легкомоторного самолёта под Хабаровском

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае. Об этом проинформировали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, отрабатываются три версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё один пострадал при падении легкомоторного самолёта в Хабаровском крае.