СК возбудил дело после падения легкомоторного самолёта под Хабаровском

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Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае. Об этом проинформировали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, отрабатываются три версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё один пострадал при падении легкомоторного самолёта в Хабаровском крае.

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