МВД определит места установки камер фиксации использования телефонов за рулём

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МВД России распространит практику видеофиксации использования водителями телефонов за рулем, которая применяется только в Москве, на другие регионы России. Об этом рассказали в ведомстве.
МВД определит места установки камер фиксации использования телефонов за рулём
  • Pixabay

«Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений», — приводит ТАСС сообщение.

В МВД отметили, что по согласованию с региональными властями готовы в дальнейшем распространять данную систему по всей территории страны. 

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД при скрытом надзоре смогут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону.

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