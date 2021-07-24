МВД определит места установки камер фиксации использования телефонов за рулём
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«Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений», — приводит ТАСС сообщение.
В МВД отметили, что по согласованию с региональными властями готовы в дальнейшем распространять данную систему по всей территории страны.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД при скрытом надзоре смогут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону.