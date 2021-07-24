МВД определит места установки камер фиксации использования телефонов за рулём

МВД России распространит практику видеофиксации использования водителями телефонов за рулем, которая применяется только в Москве, на другие регионы России. Об этом рассказали в ведомстве.

«Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений», — приводит ТАСС сообщение.

В МВД отметили, что по согласованию с региональными властями готовы в дальнейшем распространять данную систему по всей территории страны.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД при скрытом надзоре смогут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону.