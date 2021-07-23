Аналитик объяснил повышенный спрос на кнопочные телефоны в России

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Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, чем вызван повышенный спрос на кнопочные телефоны в России.
Аналитик объяснил повышенный спрос на кнопочные телефоны в России
  • РИА Новости

«В 2020 году из-за пандемии был дефицит контейнеров, логистика работала не так, как раньше, стоимость контейнеров выросла. При этом стоимость кнопочных телефонов... варьируется от $6 до $20. Везти их самолётом крайне дорого, поэтому везут железной дорогой, но чаще везут морем. В отсутствие логистики поставки были небольшими, возник дефицит», — рассказал Муртазин в беседе с телеканалом «360».

Он также отметил, что стоимость кнопочных телефонов, как и всей электроники, выросла более чем на 20%.

Как ранее сообщали «Известия», опрос показал, что четверть россиян предпочитает продавать подержанные гаджеты через соцсети.

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