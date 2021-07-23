Социолог назвал причину всплеска разводов среди россиян

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Профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников рассказал, в чём причина всплеска разводов в России.
Социолог назвал причину всплеска разводов среди россиян
  • Pixabay

«Подскочившая статистика — это отложенные из-за пандемии разводы. Тогда их не могли зарегистрировать. Так, в апреле прошлого года россияне разводились в четыре раза меньше, чем в апреле позапрошлого. В период самоизоляции многие ЗАГСы временно прекратили регистрацию браков, и с регистрацией разводов тоже были проблемы», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Для крепких семей вынужденная самоизоляция стала преимуществом. Непрочные семьи, напротив, оказались более уязвимы к фатальным изменениям, заключил Синельников.

Ранее причинный психолог Юлия Синютина в беседе с ФАН дала рекомендации по преодолению кризиса в семейных отношениях.

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