Социолог назвал причину всплеска разводов среди россиян
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«Подскочившая статистика — это отложенные из-за пандемии разводы. Тогда их не могли зарегистрировать. Так, в апреле прошлого года россияне разводились в четыре раза меньше, чем в апреле позапрошлого. В период самоизоляции многие ЗАГСы временно прекратили регистрацию браков, и с регистрацией разводов тоже были проблемы», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
Для крепких семей вынужденная самоизоляция стала преимуществом. Непрочные семьи, напротив, оказались более уязвимы к фатальным изменениям, заключил Синельников.
Ранее причинный психолог Юлия Синютина в беседе с ФАН дала рекомендации по преодолению кризиса в семейных отношениях.