На реставрацию Владимирского собора в Кронштадте выделили более 35 млн рублей
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на администрацию Санкт-Петербурга.
Реставраторы будут восстанавливать штукатурную отделку фасадов и лепного декора. Утраченный декор создадут заново по сохранившимся аналогам.
Кроме того, специалисты проведут работы над гранитным цоколем и ступенями паперти, восстановят деревянные элементы шатровой колокольни.
Ранее ФАН сообщало, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.