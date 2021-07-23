На реставрацию Владимирского собора в Кронштадте выделили более 35 млн рублей

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В Кронштадте приступили к реставрации Владимирского собора. На работы из городского бюджета выделено 35,3 млн рублей.
На реставрацию Владимирского собора в Кронштадте выделили более 35 млн рублей
  • © Администрация Санкт-Петербурга

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на администрацию Санкт-Петербурга.

Реставраторы будут восстанавливать штукатурную отделку фасадов и лепного декора. Утраченный декор создадут заново по сохранившимся аналогам.

Кроме того, специалисты проведут работы над гранитным цоколем и ступенями паперти, восстановят деревянные элементы шатровой колокольни.

Ранее ФАН сообщало, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

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