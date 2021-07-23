Три станции Сокольнической линии метро Москвы откроют досрочно
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Об этом пишет ФАН.
Так, станции «Юго-Западная», «Воробьёвы горы» и «Университет» возобновят работу с 26 июля.
Отмечается, что рассматриваемый участок метрополитена закрыли 17 июля и планировали открыть 8 августа.
Причиной приостановки движения поездов на Сокольнической линии метро стала подготовка к открытию юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ).
В июне НСН сообщала, что на станции «Сокольники» БКЛ завершены монолитные работы по обустройству вестибюлей и платформ.