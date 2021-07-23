Мурашко рассказал о ситуации с реанимационной помощью в России

Короткая ссылка
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в настоящий момент в России нагрузка на реанимационные отделения остаётся высокой.
Мурашко рассказал о ситуации с реанимационной помощью в России
  • РИА Новости

По его словам, возрастает количество пациентов, при лечении которых необходимо использование тяжёлого реанимационного оборудования.

«И, конечно, нагрузка на реанимационные отделения высокая. Отделений достаточно, мест для реанимации достаточно. Мы в том числе сейчас направляем бригады врачебные в регионы, где особо в этом нуждаются», — приводит РИА Новости его слова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом в целом по России снижаются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить