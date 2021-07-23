Мурашко рассказал о ситуации с реанимационной помощью в России
- РИА Новости
По его словам, возрастает количество пациентов, при лечении которых необходимо использование тяжёлого реанимационного оборудования.
«И, конечно, нагрузка на реанимационные отделения высокая. Отделений достаточно, мест для реанимации достаточно. Мы в том числе сейчас направляем бригады врачебные в регионы, где особо в этом нуждаются», — приводит РИА Новости его слова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом в целом по России снижаются.