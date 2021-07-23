Мурашко рассказал о ситуации с реанимационной помощью в России

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в настоящий момент в России нагрузка на реанимационные отделения остаётся высокой.

По его словам, возрастает количество пациентов, при лечении которых необходимо использование тяжёлого реанимационного оборудования.

«И, конечно, нагрузка на реанимационные отделения высокая. Отделений достаточно, мест для реанимации достаточно. Мы в том числе сейчас направляем бригады врачебные в регионы, где особо в этом нуждаются», — приводит РИА Новости его слова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом в целом по России снижаются.