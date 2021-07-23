Победителями конкурса «Большая перемена» стали 35 московских школьников
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Всего в финале конкурса участвовали более 650 школьников 5—7-х классов из всех регионов России.
Для победы участники должны были спроектировать школу будущего в формате форсайт-сессии.
Как отмечается, с финалистами конкурса пообщался президент России Владимир Путин, а также первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Ранее газета «Взгляд» сообщала об открытии в международном детском центре «Артек» в Крыму финала всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».