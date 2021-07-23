В Кремле заявили о повышении эффективности борьбы с коррупцией в России

Короткая ссылка
Комментируя недавние задержания группировки из сотрудников ГИБДД на Ставрополье, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране ведётся последовательная борьба с коррупцией.
В Кремле заявили о повышении эффективности борьбы с коррупцией в России
  • РИА Новости

«Борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательна. Это никоим образом не кампанейщина, это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается», — сказал он.

Ранее стало известно, что Ессентукский городской суд на два месяца арестовал главу управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения возглавляемой им ОПГ взятки в особо крупном размере. По данным следствия, речь идёт о сумме более 19 млн рублей.

СК опубликовал видео из дома Сафонова с лепниной, росписями на стенах и потолках, а также позолоченной мебелью и сантехникой.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить