В Кремле заявили о повышении эффективности борьбы с коррупцией в России
- РИА Новости
«Борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательна. Это никоим образом не кампанейщина, это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается», — сказал он.
Ранее стало известно, что Ессентукский городской суд на два месяца арестовал главу управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения возглавляемой им ОПГ взятки в особо крупном размере. По данным следствия, речь идёт о сумме более 19 млн рублей.
СК опубликовал видео из дома Сафонова с лепниной, росписями на стенах и потолках, а также позолоченной мебелью и сантехникой.
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