В Кремле заявили о повышении эффективности борьбы с коррупцией в России

Комментируя недавние задержания группировки из сотрудников ГИБДД на Ставрополье, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране ведётся последовательная борьба с коррупцией.

«Борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательна. Это никоим образом не кампанейщина, это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается», — сказал он.

Ранее стало известно, что Ессентукский городской суд на два месяца арестовал главу управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения возглавляемой им ОПГ взятки в особо крупном размере. По данным следствия, речь идёт о сумме более 19 млн рублей.

СК опубликовал видео из дома Сафонова с лепниной, росписями на стенах и потолках, а также позолоченной мебелью и сантехникой.

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