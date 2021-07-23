Воробьёв провёл совещание по противопожарной безопасности в Подмосковье
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Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Отмечается, что из-за аномальной июльской жары в области выросли риски возникновения лесных и торфяных пожаров. Чтобы не допустить ситуации 2010 года, в регионе наладили четырёхуровневую систему мониторинга: с земли, с воздуха, из космоса и с помощью почти сотни видеокамер на вышках сотовых операторов.
Лесной фонд полностью охвачен видеоконтролем.
Также в области запустили систему противопожарного водоснабжения с 87 накопительными водоёмами и сетью каналов протяжённостью свыше 970 км.
Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с URA.RU рассказал об увеличении числа смерчей на территории России.