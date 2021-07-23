Воробьёв провёл совещание по противопожарной безопасности в Подмосковье

Безопасность людей на водоёмах и недопущение природных пожаров находятся на особом контроле в Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с главами региональных правоохранительных органов.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Отмечается, что из-за аномальной июльской жары в области выросли риски возникновения лесных и торфяных пожаров. Чтобы не допустить ситуации 2010 года, в регионе наладили четырёхуровневую систему мониторинга: с земли, с воздуха, из космоса и с помощью почти сотни видеокамер на вышках сотовых операторов.

Лесной фонд полностью охвачен видеоконтролем.

Также в области запустили систему противопожарного водоснабжения с 87 накопительными водоёмами и сетью каналов протяжённостью свыше 970 км.

Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с URA.RU рассказал об увеличении числа смерчей на территории России.