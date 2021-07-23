У главы Минвостокразвития выявлен коронавирус
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
«Министр получил положительный результат теста на коронавирус, находится на самоизоляции, чувствует себя нормально», — говорится в публикации.
По словам представителей ведомства, министр работает в удалённом формате и будет принимать участие в рабочих совещаниях по видеосвязи.
За сутки в России выявили 23 811 положительных тестов на COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 6 078 522 случая инфицирования.