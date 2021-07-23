У главы Минвостокразвития выявлен коронавирус

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Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков инфицирован COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
У главы Минвостокразвития выявлен коронавирус
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Министр получил положительный результат теста на коронавирус, находится на самоизоляции, чувствует себя нормально», — говорится в публикации.

По словам представителей ведомства, министр работает в удалённом формате и будет принимать участие в рабочих совещаниях по видеосвязи.

За сутки в России выявили 23 811 положительных тестов на COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 6 078 522 случая инфицирования.

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