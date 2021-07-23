В Тобольске задержали подозреваемых в погроме на кладбище подростков

Полицейские задержали подростков, которых подозревают в погроме на Завальном кладбище в Тобольске (Тюменская область).

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Так, в дежурную часть обратились несколько местных жителей и рассказали, что неизвестные повредили надгробия на одном из местных кладбищ.

Двух подозреваемых 2008 года рождения удалось оперативно задержать. Один из них признался, что, проходя по кладбищу, столкнул несколько памятников и крестов на землю.

Свой поступок молодой человек объяснил хулиганскими побуждениями.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей нарушителя к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе вандалы, повредившие Таврическую лестницу, предстанут перед судом.