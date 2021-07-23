В Севастополе 23 июля пройдет генеральная репетиция мероприятий ко Дню ВМФ

В Севастопольской бухте 23 июля состоится генеральная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«В генеральной репетиции примут участие более тысячи военнослужащих, 21 боевой надводный корабль, подводная лодка, катера и суда обеспечения, и 26 летательных аппаратов из состава морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа», — говорится в публикации.

Военнослужащие отрепетируют слаженность действий, время прохождения кораблей и пролёта авиации, скорость хода и соблюдение дистанции между судами во время прохождения в кильватерном строю.