В Севастополе 23 июля пройдет генеральная репетиция мероприятий ко Дню ВМФ
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«В генеральной репетиции примут участие более тысячи военнослужащих, 21 боевой надводный корабль, подводная лодка, катера и суда обеспечения, и 26 летательных аппаратов из состава морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа», — говорится в публикации.
Военнослужащие отрепетируют слаженность действий, время прохождения кораблей и пролёта авиации, скорость хода и соблюдение дистанции между судами во время прохождения в кильватерном строю.