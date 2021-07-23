В Севастополе 23 июля пройдет генеральная репетиция мероприятий ко Дню ВМФ

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В Севастопольской бухте 23 июля состоится генеральная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
В Севастополе 23 июля пройдет генеральная репетиция мероприятий ко Дню ВМФ
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«В генеральной репетиции примут участие более тысячи военнослужащих, 21 боевой надводный корабль, подводная лодка, катера и суда обеспечения, и 26 летательных аппаратов из состава морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа», — говорится в публикации.

Военнослужащие отрепетируют слаженность действий, время прохождения кораблей и пролёта авиации, скорость хода и соблюдение дистанции между судами во время прохождения в кильватерном строю. 

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